«Лейкерс» стартовал в плей-офф с победы, обыграв в гостях «Мемфис»

«Лос-Анджелес Лейкерс» открыл счёт в четвертьфинальной серии с «Мемфисом». В ночь на 17 апреля в Мемфисе (штат Теннесси, США) завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимали «Лос-Анджелес Лейкерс».