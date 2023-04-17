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«Лейкерс» стартовал в плей-офф с победы, обыграв в гостях «Мемфис»

«Лейкерс» стартовал в плей-офф с победы, обыграв в гостях «Мемфис»

«Лос-Анджелес Лейкерс» открыл счёт в четвертьфинальной серии с «Мемфисом». В ночь на 17 апреля в Мемфисе (штат Теннесси, США) завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимали «Лос-Анджелес Лейкерс».

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