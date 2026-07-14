Мәгариф министрлыгы 10нчы сыйныфка кабул итмәскә мөмкин булган очраклар турында сөйләде

Россия Мәгариф министрлыгы укучыларны 10 нчы сыйныфка кабул итү тәртибен аңлатты. Ведомствода «РИА Новости»га хәбәр итүләренчә, мәктәп буш урыннар булмаганда яки укучы профильле сыйныфка индивидуаль сайлап алуны узмаган очракта укырга керүдән баш тартырга мөмкин.
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