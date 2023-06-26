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Райан Рейнольдс и другие инвесторы купили 24 процента команды «Формулы-1» «Альпин» за €200 млн

«Рено» объявила о продаже части команды «Формулы-1» «Альпин». В «Альпин» вложилась группа инвесторов, в которую входят голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни – владельцы футбольного клуба «Рексхэм», а также Otro Capital и RedBird Capital.

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