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Кто стоит за операцией «Возвращение Саакашвили»

Кто стоит за операцией «Возвращение Саакашвили»

© РИА Новости / Стрингер   Автор: Станислав Тарасов  Муниципальные выборы в Грузии выходят за рамки местного значения.

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Александр Лисовский
Всё это болтовня . Кто тут что может знать . А вот Саакашвили настоящий грузин . Знал что арестуют и поехал в Грузию.
Стас Гулинов
Так, так! И хохлы настоящие! Знали, что его за решетку посадят и выпустили!
Алексей
Так как хозяин у Тифлиса, Хуева и Мишико сейчас один и тот же, а именно - Анкл Сэм - то истоки инициативы по передислокации галстукоеда надо искать в госдепе. Или в ЦРУ.
Михаил Абросимов
А что завтра? Он в Москву приедет что ли?

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