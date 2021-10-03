Кто стоит за операцией «Возвращение Саакашвили»

Охотники за новостямиПолитикаКто стоит за операцией «Возвращение Саакашвили»© РИА Новости / Стрингер Автор: Станислав Тарасов Муниципальные выборы в Грузии выходят за рамки местного значения.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЛисовскийВсё это болтовня . Кто тут что может знать . А вот Саакашвили настоящий грузин . Знал что арестуют и поехал в Грузию.Стас ГулиновТак, так! И хохлы настоящие! Знали, что его за решетку посадят и выпустили!АлексейТак как хозяин у Тифлиса, Хуева и Мишико сейчас один и тот же, а именно - Анкл Сэм - то истоки инициативы по передислокации галстукоеда надо искать в госдепе. Или в ЦРУ.Михаил АбросимовА что завтра? Он в Москву приедет что ли?Комментировать
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