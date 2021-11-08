Театр абсурда

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Платошкин о Зюганове и единстве КПРФ

Платошкин о Зюганове и единстве КПРФ

автор - Сторонник Платошкина Николай Платошкин считает, что далеко не все россияне понимают роль Геннадия Зюганова в КПРФ.

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Андрей
Да нет у нас Коммунистических партий и коммунистов уже очень давно .Есть ЧЛЕНЫ партии и партия ЧЛЕНОВ партии.
Православный Коммунист Православный Коммунист
Vladimir Lioubimcev
Вы своего Навального засуньте себе куда подальше. Лепите его кому попало...
Православный Коммунист Православный Коммунист
таки я чтоль с этой иудой в засос целовался !! ..
Vladimir Lioubimcev
Я уважаю Платошкина Николая Николаевича и уважаю его мнение.
Мария
Детский сад. Штаны на лямках?
Алексей Сафронов
Судя по пусто "содержателным" речам коли, его надо звать Пустышкин, а не платошкин.
Anatoli Ryabenko
Платошкина в президенты России.

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