Платошкин о Зюганове и единстве КПРФ

Театр абсурдаПолитикаПлатошкин о Зюганове и единстве КПРФ автор - Сторонник Платошкина Николай Платошкин считает, что далеко не все россияне понимают роль Геннадия Зюганова в КПРФ.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрейДа нет у нас Коммунистических партий и коммунистов уже очень давно .Есть ЧЛЕНЫ партии и партия ЧЛЕНОВ партии.Православный Коммунист Православный КоммунистVladimir LioubimcevВы своего Навального засуньте себе куда подальше. Лепите его кому попало...Православный Коммунист Православный Коммунисттаки я чтоль с этой иудой в засос целовался !! ..Vladimir LioubimcevЯ уважаю Платошкина Николая Николаевича и уважаю его мнение.ММарияДетский сад. Штаны на лямках?Алексей СафроновСудя по пусто "содержателным" речам коли, его надо звать Пустышкин, а не платошкин.Anatoli RyabenkoПлатошкина в президенты России.Комментировать
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