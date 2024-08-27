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Петербургский дневник

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Петербуржец выплатил 180 тысяч рублей алиментов, чтобы не оказаться на скамье подсудимых

Петербуржец выплатил 180 тысяч рублей алиментов, чтобы не оказаться на скамье подсудимых

На должника возбудили уголовное дело Петербуржец, привлечённый к уголовной ответственности за неуплату алиментов двум детям, погасил долг, не дожидаясь судебного заседания, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

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