Петербуржец выплатил 180 тысяч рублей алиментов, чтобы не оказаться на скамье подсудимых

На должника возбудили уголовное дело Петербуржец, привлечённый к уголовной ответственности за неуплату алиментов двум детям, погасил долг, не дожидаясь судебного заседания, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.