МО Украины: соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ составляет 1 к 3

Соотношение добровольцев и мобилизованных в Вооруженных силах Украины составляет 1 к 3. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Рустема Умерова Наталья Калмыкова, ее слова передает Telegram-канал издания "Страна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии