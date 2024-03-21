Генпрокуратура оценит пробки на «Кольце ада» в Новосибирске

Кольцо заменили Т-образным перекрестком, но ад остался. Неудобства водителей и пешеходов, которые вынуждены пробираться через стройку на площади Труда, продлены на неопределенный срок из-за срыва сроков строительства моста.
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