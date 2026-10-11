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Русская весна

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Врач рассказал, что не стоит делать при первых симптомах простуды

Врач рассказал, что не стоит делать при первых симптомах простуды

При заболевании простудой не рекомендуется пить антибиотики без назначения и сбивать температуру 37,5 градуса, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

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