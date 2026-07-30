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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ньюкасл» и Яйссле согласовали контракт до 2030 года. Тренер «Аль-Ахли» сменит Хау

« Ньюкасл » согласовал контракт с Маттиасом Яйссле . Немецкий специалист подпишет соглашение сроком до 2030 года в ближайшие дни, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

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