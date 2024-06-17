С 1 июля россиян ждет повышение социальных выплат

С начала июля граждан России ожидает значительное повышение социальных выплат. Согласно изменениям, которые начнут действовать с 1 июля 2024 года, изменится порядок выплаты накопительной пенсии, передает URA.
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