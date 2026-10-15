Двух агентов украинской разведки, Евгению Самойлову и Сергея Козлова, осудили в Ростове-на-Дону по делу о госизмене и терроризме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Замминистра Керим...
- Сенатор Джабаров:...
- JF Политолог: встреч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым