Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Харцызск Последствия удара беспилотного летательного аппарата украинских террористов по улице Гастелло.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Харцызск Последствия удара беспилотного летательного аппарата украинских террористов по улице Гастелло.
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