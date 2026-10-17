В результате атак повреждены здания и автомобили, погибших и пострадавших нет. ВСУ за сутки 79 раз применили артиллерию и 13 раз атаковали дроны с взрывными устройствами.
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