Агент Фидальго о «Зените»: «Интерес был зимой, но сейчас мне ничего неизвестно» 

Сообщалось, что петербуржцы предложили за хавбека «Америки» 13 млн долларов. «Интерес от «Зенита» был зимой, это правда, но сейчас мне об интересе к Фидальго из России ничего неизвестно», — сказал Серхио Визуете.
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