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Хатакари – что это были за наемники в древней Японии?

Хатакари – что это были за наемники в древней Японии?

Хатакири, беспощадные убийцы древней Японии, которые мастерски владели искусством меча и в идеале знали техники рукопашного боя, таких воинов насчитывалось единицы, но если он встречался на поле боя, то шансы на выживание противников ровнялись нулю.

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