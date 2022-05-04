Хатакари – что это были за наемники в древней Японии?

Хатакири, беспощадные убийцы древней Японии, которые мастерски владели искусством меча и в идеале знали техники рукопашного боя, таких воинов насчитывалось единицы, но если он встречался на поле боя, то шансы на выживание противников ровнялись нулю.
Хатакири, беспощадные убийцы древней Японии, которые мастерски владели искусством меча и в идеале знали техники рукопашного боя, таких воинов насчитывалось единицы, но если он встречался на поле боя, то шансы на выживание противников ровнялись нулю.
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