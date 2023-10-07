Специалисты ЖКС № 6 МО РФ по ВВО завершили подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к зимнему отопительному периоду

Все запланированные ремонтные работы были проведены в установленные сроки, подготовлено более 500 объектов казарменно-жилищного фонда соединений и воинских частей, а также теплового и водопроводно-канализационного хозяйств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии