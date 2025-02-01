Европа разделилась по вопросу о миротворцах на Украине – The Times

ЛК

Любовь Кузьмина

Да страная "мышиная" возня, никак до меня не доходит. Это означает ввод войск НАТО, без согласия России? Хотя в нашей действительности, все может быть. Вопрос почему не спрашивают мнение России? Ответ очевиден. Когда началась СВО, президент Путин четко высказался по поводу участия других стран в этом деле:" Если кто то вмешается в этот конфликт, то он увидит столько неприятностей, сколько не видел в своей истории". Ну примерно смысл его выступления был таков, в его речи. Ну а потом пошло поехало и влезли на Украину все натовские и другие страны. Да, конечно не напрямую влезли, но ведь им за это ничего не было? Вот потому они осмелели и уже наверняка войдут на Украину "миротворцы" из НАТО. Войдут и это не зря они обсуждают меж собой и без участия России. Если российское руководство даст слабину в этом деле, то дальше больше. У российского руководства, должен быть четкий план при таком развитии событий. А то что Запад, во главе с США, попытаются реализовать ввод войск на Украину и к "бабушке" ходить не надо. Им надо, во что бы то не стало, спасти этот режим и оставить за собой максимум территории Украины. Вот тогда они получат такую передышку, какую сами пожелают для дальнейшего укрепления своих возможностей и с новыми силами обрушиться на Россию. Время им необходимо для раскрутки военных возможностей. Гитлер, очень боялся в 1938 году, упреждающего удара Красной Армии, так как не было у него возможностей противостоять нам. Но уже через три года, все у него было готово к агрессии против СССР. История должна учить руководителей России, иначе кранты нам.Решимости в действиях, должно быть больше, чем сейчас.