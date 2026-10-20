Уфолог Скотт Уоринг утверждает, что обнаружил «гигантский инопланетный корабль» на снимке, сделанном Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщила газета Daily Star, материал которой перевёл aif.
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