Комитет СФ поддержал введение новых ограничений в отношении судимых за педофилию

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал законопроект, запрещающий гражданам с судимостью за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних посещение территории образовательных организаций, а также детских игровых и спортивных площадок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии