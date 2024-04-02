Комитет СФ поддержал введение новых ограничений в отношении судимых за педофилию

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал законопроект, запрещающий гражданам с судимостью за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних посещение территории образовательных организаций, а также детских игровых и спортивных площадок.