Водитель каршеринга устроил смертельное ДТП на остановке в Новосибирске

Водитель каршеринга устроил смертельное ДТП на остановке общественного транспорта в Новосибирске. Водитель на каршеринговом автомобиле двигался на красный сигнал светофора, однако не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень.
Водитель каршеринга устроил смертельное ДТП на остановке общественного транспорта в Новосибирске. Водитель на каршеринговом автомобиле двигался на красный сигнал светофора, однако не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень.
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