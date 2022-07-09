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Водитель каршеринга устроил смертельное ДТП на остановке в Новосибирске

Водитель каршеринга устроил смертельное ДТП на остановке в Новосибирске

Водитель каршеринга устроил смертельное ДТП на остановке общественного транспорта в Новосибирске. Водитель на каршеринговом автомобиле двигался на красный сигнал светофора, однако не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень.

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