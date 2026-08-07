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В сентябре три категории россиян получат прибавку к пенсии

В сентябре три категории россиян получат прибавку к пенсии

С 1 сентября в России увеличат выплаты для трех категорий получателей страховых пенсий: 80-летних пенсионеров, людей с впервые установленной I группой инвалидности и тех, кто завершил трудовую деятельность.

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