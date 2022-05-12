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Полковник Макгрегор: Байден использует ввод польских войск на Украину для конфликта между НАТО и Россией

Полковник Макгрегор: Байден использует ввод польских войск на Украину для конфликта между НАТО и Россией

wikipedia.org/David B. Gleason from Chicago, IL – The Pentagon/CC BY-SA 2.0 Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что о знает о плане президента США Джо Байдена использовать Польшу для эскалации отношений между НАТО и Россией.

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