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Мода и Шоу-бизнес

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«Надо вовремя обращаться к врачам»: звезда «Мимино» Марина Дюжева рассказала о борьбе с раком горла

«Надо вовремя обращаться к врачам»: звезда «Мимино» Марина Дюжева рассказала о борьбе с раком горла

Актриса Марина Дюжева вышла на связь после новости об обнаруженном у нее раке горла. В беседе с Kp.ru звезда фильмов «Мимино» и «Покровские ворота» рассказала о борьбе с заболеванием и призналась, что сейчас находится в ремиссии.

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