«Надо вовремя обращаться к врачам»: звезда «Мимино» Марина Дюжева рассказала о борьбе с раком горла

Актриса Марина Дюжева вышла на связь после новости об обнаруженном у нее раке горла. В беседе с Kp.ru звезда фильмов «Мимино» и «Покровские ворота» рассказала о борьбе с заболеванием и призналась, что сейчас находится в ремиссии.