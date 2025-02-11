«Надо вовремя обращаться к врачам»: звезда «Мимино» Марина Дюжева рассказала о борьбе с раком горла

Актриса Марина Дюжева вышла на связь после новости об обнаруженном у нее раке горла. В беседе с Kp.ru звезда фильмов «Мимино» и «Покровские ворота» рассказала о борьбе с заболеванием и призналась, что сейчас находится в ремиссии.
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