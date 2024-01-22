В Омске оперативники наркоконтроля пресекли незаконное культивирование конопли

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области в результате реализации оперативной информации задержали местного жителя 1983 года рождения, уличенного в незаконном культивировании наркосодержащих растений.
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