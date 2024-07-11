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Бэм Адебайо: «Есть я и куча незадрафтованных ребят, но защита «Хит» в Топ-5. Критерии выбора «Мистера замка» в моем случае постоянно меняют»

Центровой «Майами» неизменно входил в Топ-5 в голосованиях за эту награду по итогам последних пяти сезонов.

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