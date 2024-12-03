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Власти Бийска заставляют людей покинуть дом и "пять лет скитаться по съемному жилью"

Власти Бийска заставляют людей покинуть дом и "пять лет скитаться по съемному жилью"

Жители аварийного дома боятся, что Новый год будут встречать не в тепле и комфорте, а на улице Власти Бийска признали дом опасным для проживания и заставляют жителей съехать в течение месяца – под самый Новый год, сообщает "Инцидент Бийск".

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