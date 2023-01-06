Что нельзя делать на Рождество, чтобы прожить год в благополучии и достатке Почему 7 января боялись пить воду и надевать ношеную одежду Завтра, 7 января, православные христиане отмечают один их главных церковных праздников – Рождество Христово.
Что нельзя делать на Рождество, чтобы прожить год в благополучии и достатке Почему 7 января боялись пить воду и надевать ношеную одежду Завтра, 7 января, православные христиане отмечают один их главных церковных праздников – Рождество Христово.
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