О ветеранах бардовского движения, которые предали Родину и собирают деньги для ВСУ

Москвич Сергей Яковлевич Никитин (сын полковника госбезопасности, начальника Высшей школы МГБ СССР Якова Григорьевича Никитина) и уроженка Сталинабада/Душанбе Татьяна Хашимовна Садыкова (дочь физика Хашима Умаровича Садыкова, впоследствии выросшего до поста республиканского министра просвещения) познакомились на физфаке МГУ, через четыре года поженились, и вскоре возник знаменитый бардовский дуэт.