Минэк прогнозирует рост номинальных зарплат россиян на 51% к 2028 году

Среднемесячная номинальная заработная плата в России (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) вырастет на 51,15% в течение четырех лет, следует из обновленного прогноза социально-экономического развития на 2026–2028 годы, подготовленного Минэкономразвития (документ имеется в распоряжении «Ведомостей»).
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