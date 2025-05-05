Минэк прогнозирует рост номинальных зарплат россиян на 51% к 2028 году

Среднемесячная номинальная заработная плата в России (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) вырастет на 51,15% в течение четырех лет, следует из обновленного прогноза социально-экономического развития на 2026–2028 годы, подготовленного Минэкономразвития (документ имеется в распоряжении «Ведомостей»).