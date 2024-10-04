Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. В России отмечают День учителя. Глава государства Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником, отметив их стремление воспитать детей достойными людьми.
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