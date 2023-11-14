Автор: Светлана Манекина По данным Центра Разумкова 60,5% опрошенных украинцев считают, что Украина вступит в ЕС менее, чем за 10 лет, каждый пятый полагает, что уже через два года Украина станет частью Европы.
ЕС хочет вступить в Украину. На пепелище всегда есть чем поживиться
Комментарии
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Natalija Osminina
Да все случится гораздо раньше. Уже к январю отказ Запада субсидировать Украину деньгами и оружием станет ФАКТОМ. ЕС начнет интенсивно убеждать Украину идти на переговоры с Россией. Если Зеленский откажется, его заменят на Залужного. Пока суть да дело, за зиму СВО должна перейти в наступление. По крайней мере к Российским президентским выборам мир должен увидеть силу России. НАТО из Европы уходит. Либо из всей (как хотел Трамп в бытность своего президентства, так и сейчас) , или на состояние 1997 года, как требовал Путин от НАТО в 2021 году. Бреттон-Вудская система рушится. ЕС рушится, доллар и евро тоже уже в 2024 году. Россия не будет идти с СВО по всей Украине, останется стоять по границам 4-х областей. Окруженная со всех сторон Украина будет доживать свой век в нищете и криминале- бандеровщине и махновщине. Постепенно присоединяясь к России.
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15 час.
Александр Николаевич
УСЛОВНО - фантази и пр, = Завтра утром ВСЕ эти наты и еэсы дружно принимают УССР в свои Б Л О К И!!! Мы просыпаемся... И что мы видим и ощщущаем!? ЧТО!? К НАМ летят тактические ТЯО, или от нас к ним!? Мне представляется - НУ и хрен с ними... Все будет для них еще хуже! Возможно они введут авианосцы в о. Байкал или в Каспийское море? Путин мальчику ответил на вопрос -"Где заканчивается граница России"? = НИ ГДЕ!!!!
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15 час.
Natalija Osminina
Никто никуда не летит. Поскольку никакие полеты не дают пищи. Народ никак не может понять, что морок, который заставлял 30 лет считать зеленые фантики за деньги, спадает. Ну, вот представьте- вдруг, случилось такое несчастье- все деньги мира испарились. И что вы будете делать? Пулять ракетами? Нет. Вы будете спешно создавать новую Финансовую систему, при этом делить мир на зоны, которые будут охвачены новыми дензнаками. А именно это сейчас происходит. Просто 99% людей остается в прошлом и тащат в новый мир наработанные за свою жизнь стереотипы . А они уже НЕ РАБОТАЮТ!!! НАТО уже убирают с восточной Европы!!! И этого даже никто не скрывает! А люди НЕ ВИДЯТ!!! Парадокс))
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14 час.
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