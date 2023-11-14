ЕС хочет вступить в Украину. На пепелище всегда есть чем поживиться

Natalija Osminina Да все случится гораздо раньше. Уже к январю отказ Запада субсидировать Украину деньгами и оружием станет ФАКТОМ. ЕС начнет интенсивно убеждать Украину идти на переговоры с Россией. Если Зеленский откажется, его заменят на Залужного. Пока суть да дело, за зиму СВО должна перейти в наступление. По крайней мере к Российским президентским выборам мир должен увидеть силу России. НАТО из Европы уходит. Либо из всей (как хотел Трамп в бытность своего президентства, так и сейчас) , или на состояние 1997 года, как требовал Путин от НАТО в 2021 году. Бреттон-Вудская система рушится. ЕС рушится, доллар и евро тоже уже в 2024 году. Россия не будет идти с СВО по всей Украине, останется стоять по границам 4-х областей. Окруженная со всех сторон Украина будет доживать свой век в нищете и криминале- бандеровщине и махновщине. Постепенно присоединяясь к России.

Александр Николаевич УСЛОВНО - фантази и пр, = Завтра утром ВСЕ эти наты и еэсы дружно принимают УССР в свои Б Л О К И!!! Мы просыпаемся... И что мы видим и ощщущаем!? ЧТО!? К НАМ летят тактические ТЯО, или от нас к ним!? Мне представляется - НУ и хрен с ними... Все будет для них еще хуже! Возможно они введут авианосцы в о. Байкал или в Каспийское море? Путин мальчику ответил на вопрос -"Где заканчивается граница России"? = НИ ГДЕ!!!!