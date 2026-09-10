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62ИНФО | Новости Рязани

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Денис Боков принял участие в Фестивале работающей молодежи

Денис Боков принял участие в Фестивале работающей молодежи

Фестиваль проходит в Спасском округе на базе отдыха «Звездный». Его участниками стали около 100 молодых специалистов региональных предприятий и организаций, для которых организовали мастер-классы, лекции, образовательные тренинги, спортивные состязания.

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