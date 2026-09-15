«Группа крови на рукаве»: что не так с этой песней Цоя

«Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве» — строки, которые в конце 1980-х звучали из каждого магнитофона в стране, а сегодня входят во все хит-парады лучших песен XX века.
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