Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Группа крови на рукаве»: что не так с этой песней Цоя

«Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве» — строки, которые в конце 1980-х звучали из каждого магнитофона в стране, а сегодня входят во все хит-парады лучших песен XX века.

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