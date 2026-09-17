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Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Британию ради детей, но переезд из США сразу столкнулся с трудностями

Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Британию ради детей, но переезд из США сразу столкнулся с трудностями

После шести лет жизни в Соединенных Штатах принц Гарри и Меган Маркл решили вернуться в Великобританию.

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