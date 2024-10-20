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Российские войска освободили сразу шесть населенных пунктов в зоне СВО

Российские войска освободили сразу шесть населенных пунктов в зоне СВО

На этой неделе российские войска освободили сразу шесть населенных пунктов, продавливая украинскую оборону на всех фронтах: на севере дочищают территорию Луганской народной республики, взяв Невское; на юге ликвидируют последствия украинского контрнаступа в Запорожье, вернув Левадное.

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