Российские войска освободили сразу шесть населенных пунктов в зоне СВО

На этой неделе российские войска освободили сразу шесть населенных пунктов, продавливая украинскую оборону на всех фронтах: на севере дочищают территорию Луганской народной республики, взяв Невское; на юге ликвидируют последствия украинского контрнаступа в Запорожье, вернув Левадное.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)