Россия, КНР и Иран провели углублённый обмен мнениями по санкциям

В ходе встречи замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюя и замглавы МИД Ирана Казема Гариб-Абади по ядерной проблеме стороны провели углублённый обмен мнениями по санкциям.
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