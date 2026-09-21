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News outlets decline press duties, sue Trump over White House ban

CNN, MS Now and Politico filed a lawsuit seeking First Amendment protections after President Donald Trump banned the news organizations.

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