К чему Ирина Влах призвала диаспору

Республиканская партия INIMA MOLDOVEI призвала соотечественников из диаспоры начать кампанию Adoptă o factură - найти одинокого пожилого человека или социально уязвимую семью и оплатить хотя бы один их счет в холодный период года.
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