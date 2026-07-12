Страна и люди
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Страна и люди

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FT: Грэм* перед смертью обсуждал проект санкций против России

FT: Грэм* перед смертью обсуждал проект санкций против России

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (признан в России террористом и экстремистом) в день своей смерти обсуждал с коллегой-конгрессменом Майклом Макколом из Техаса законопроект о новых санкциях против России.

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Комментарии
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tsan tsan
Н-да, всё же бывший глава Минобороны США Форрестол  окочурился более романтично - сиганул из окна 15-го этажа  с воплем :&quot;Русские идут!&quot;.
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