В Москве школьник оглох после пощёчины тренера по рукопашному бою. По данным SHOT, незапланированную спортивную травму получил 11-летний мальчик, который с братом записался на секцию в клубе «Атлант» в Левобережном районе.
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