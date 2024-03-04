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В Москве школьник оглох после пощёчины тренера по рукопашному бою

В Москве школьник оглох после пощёчины тренера по рукопашному бою. По данным SHOT, незапланированную спортивную травму получил 11-летний мальчик, который с братом записался на секцию в клубе «Атлант» в Левобережном районе.

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