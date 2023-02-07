Депутат Мособлдумы Самединова прокомментировала ЧП в лицее Химок

РИАМО - 7 фев. Председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линара Самединова прокомментировала ЧП в лицее Химок, где ученица 5 класса нанесла своей однокласснице около 100 ножевых ранений.