РИАМО

41 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey
    они бы с Песковым, как то договорились..... вроде с одной конторы и хозяин один, а друг другу противоречат. или специ...Медведев заявил, ...
  • tolip
    ГандоныУкраинцы атаковал...
  • Валерий Ребров
    еще не открыли а уже горитНа юге Москвы из‑...

Депутат Мособлдумы Самединова прокомментировала ЧП в лицее Химок

Депутат Мособлдумы Самединова прокомментировала ЧП в лицее Химок

РИАМО - 7 фев. Председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линара Самединова прокомментировала ЧП в лицее Химок, где ученица 5 класса нанесла своей однокласснице около 100 ножевых ранений.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх