Трагическая и трогательная история Алеши, в жизни которого виноват Путин

В 21 веке, в мире, где правит капитализм и культ потребления, в стране, которая занимает первое место в мире по запасам природных ресурсов, и в стране, в которой Путин вовсе не спешит продавать и делить эти ресурсы на 140 миллионов человек, жил некий Алеша, который был недоволен жизнью.