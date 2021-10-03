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Трагическая и трогательная история Алеши, в жизни которого виноват Путин

Трагическая и трогательная история Алеши, в жизни которого виноват Путин

В 21 веке, в мире, где правит капитализм и культ потребления, в стране, которая занимает первое место в мире по запасам природных ресурсов, и в стране, в которой Путин вовсе не спешит продавать и делить эти ресурсы на 140 миллионов человек, жил некий Алеша, который был недоволен жизнью.

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Valentina Fortuna
plohomu tantcoru vsegda jaitca meshajut.
Леонид Буравлев
Всем обиженным лично Путин гадит на коврики перед дверью!)))) Дебилы тупорылые, блять!))
Wladimir Соснин
Автор кремлебот!
Наталья Андросова
Согласна на все100! Писать больше нечего. Видимо ,неудобно в открытую хвалить,пишут такие статейки
евгений кузин
А вы тупые блеваки!а соснин ещё и ссыкун вдобавок-за ЧС спрятался
Светлана Баттерман
Это точно! Знают что их минусуют нормальные люди,вот и спрятались мерзавцы.
Малик Зиганшин
афтырь кремлебот, колись уж, раз так, в каком эт кремле болты на 17?
Альбина Колесникова
В судьбе Алёши ни кто не виноват , виноват только сам Алёша ему в рот никто не наливал и папиросы в рот не пихал и наркоту он сам пробовал И маму он не жалел и жил за счёт мамы , а мамы не стало и Алёши не стало.
Татьяна Дугиль
Автор - умница! Роскошная сатира на тунеядцев и нытиков.
Wladimir Соснин
Но ТЫ тогда дура!
Татьяна Дугиль
Во-первых, не "ты", а "вы". Во-вторых, терпеть не могу тунеядцев, нытиков и их прихлебателей. И имею право их судить, поскольку у самой при 1 группе инвалидности с детства - трудовой стаж 31 год. И не в самой простой сфере - в ежедневной газете. А сейчас пенсия уже не по инвалидности, а трудовая. Так что подобных "алеш" просто презираю.
евгений кузин
Не обращайте внимания на трусливое блевацкие чмо-соснина.он навоняет и срочно ЧС человека заносит,чтоб не ответили.
Лариса Сергеевна
а его мама разве была тунеядкой?
Wladimir Соснин
Пенсия -то большая хоть? Сколько? Если маленькая так держись ! Денег на пенсии нет. Хорошего тебе настроения дура.
Nata
Тут есть часть вины и матери. Воспитала иждивенца. Сидит дядюшка под деревом со ртом открытым и ждет, когда яблоко само ему в рот упадет.
Alexander Simonov
В пчелиной семье всегда есть вроде бы бесполезные особи -- трутни, но даже и они необходимы (они оплодотворяют матку). В социуме есть такие алеши, только в отличии от трутней они АБСОЛЮТНО бесполезны и не нужны никому ни обществу, ни самим себе. Тот, кто НЕ ЖЕЛАЕТ брать на себя ответственность за собственную жизнь -- это не просто общественный балласт, это особи паразитирующие на общественном теле, а значит это ВРАГИ того социума в котором живут. И здесь никого кроме них самих винить нельзя, ни Ивана Грозного, ни Петра Первого, ни Сталина, ни Путина, ни даже Горбачева (хоть он и является по существу уголовным преступником по статье "Измена Родине"). Именно по тому, что в свое время в СССР расплодились такие вот алеши к власти и смогли придти Ельцины и Горбачевы.
Luidmila
ежели Алёше 53 года нонче, то он не мог играть в ДОТу в школе, потому что он закончил её в 1985 году в СССР. Не было там ни компьютеров, ни дотов.
Vsevolod
Очень ценное замечание. Вся суть статьи в нем раскрыта. А по делу сказать нечего?
Luidmila
статьи писать следует правдоподобнее
Марина
а если бы автор написал, что алеша постоянно играл, например, в карты, лото или домино...вы бы были довольны?))) А на смысл написанного не пробовали внимание обратить?)))))))))))0
Luidmila
Так только я на смысл внимание и обратила, на преемственность информации.
Лариса Сергеевна
а суть здесь и в том, что мама работала с утра до вечера, но получала мизер. А почему? Автор пишет, что она была низкоквалифицированным работником? А какая разница, она работала. И без тез самых низкоквалифицированных работников никак не обойтись. Только вот почему работающий человек может быть нищим? В этом наверное Алеша виноват?
Леонид Алексеев
"Только вот почему работающий человек может быть нищим? "----Да потому,что и при советах работающий человек был нищим!Половина населения тогда получала 60 рубликов,на которые можно было быть только нищим!Такая уж видимо во всём мире тенденция:низкая квалификация-низкая зарплата!
Лариса Сергеевна
Ну вот про это мне не надо. Я там жила и знаю. При советах работающий человек, если он не лентяй и не алкаш вполне хорошо жил. Не было у меня знакомых нищих работяг, зато весьма зажиточные были. Которые соц герои, стахановцы и прочее
Леонид Алексеев
Ну,значит ты была "лицо,приближённое к ампиратору".А у меня мать получала жалкие 80 рублей и отец 150,на которые "зажиточным" уж никак не будешь.Бедно жила тогда основная масса населения.Во всяком случае я сравниваю сейчас жизнь дочери и внучек со своим бедняцким детством при советах:это, условно говоря, рай и ад!
Лариса Сергеевна
Очень приближенная. Родители работяги, сама начинала нянечкой в дс. Соседи, родные, все рабочий класс. В друзьях начальства не водилось, да и не любила я начальство. Я же написала, ударники были, добросовестные работники. Знала лично только пару семей неблагополучных, ну там мало того что низкая квалификация, а просто пьющие люди, еще и с "семеро по лавкам. Так что если ты и твое окружение бухали и работать не хотели, не советы в этом виноваты
Леонид Алексеев
Ну так если няньками-уборщицами работали ,значит и трёп о богатой жизни твоей-откровенный пиздёж!Разве только если подрабатывали проституцией!?
Елена Матвеева
Кошка бросила котят... тоже Путин виноват?
alpinistdag
БАРАН! ты авторишка лечиться надо.

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