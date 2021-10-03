Трагическая и трогательная история Алеши, в жизни которого виноват Путин

В 21 веке, в мире, где правит капитализм и культ потребления, в стране, которая занимает первое место в мире по запасам природных ресурсов, и в стране, в которой Путин вовсе не спешит продавать и делить эти ресурсы на 140 миллионов человек, жил некий Алеша, который был недоволен жизнью.
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