Президент Финляндии отказал в предоставлении помощи Украине из-за России: главное за сутки

ХЕЛЬСИНКИ, 28 августа, ФедералПресс. В Киеве признали, что Украину ждет месть за Курск, Россия и КНДР провели переговоры по вопросам расширения экономического сотрудничества, Харрис обогнала Трампа по популярности среди американцев – в обзоре «ФедералПресс».