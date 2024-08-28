Президент Финляндии отказал в предоставлении помощи Украине из-за России: главное за сутки

ХЕЛЬСИНКИ, 28 августа, ФедералПресс. В Киеве признали, что Украину ждет месть за Курск, Россия и КНДР провели переговоры по вопросам расширения экономического сотрудничества, Харрис обогнала Трампа по популярности среди американцев – в обзоре «ФедералПресс».
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