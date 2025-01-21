Защищенность американских БМП Bradley улучшили

Army Recognition: В США испытали БМП Bradley с комплексом защиты VBK Армия США провела испытания боевой машины пехоты (БМП) Bradley с комплексом Vehicle Protection System Base Kit (VBK), который улучшает защищенность машины от управляемых боеприпасов.
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