Происшествия
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Происшествия

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Глава ведомства поручил представить доклад по информации о совершении хулиганских действий в отношении женщины и ее сына в Ярославской области

Глава ведомства поручил представить доклад по информации о совершении хулиганских действий в отношении женщины и ее сына в Ярославской области

В социальных медиа сообщается, что в июне 2026 года в городе Переславле-Залесском на местную жительницу и ее сына напали двое мужчин.

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