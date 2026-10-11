В Мангистау установят более тысячи новых камер видеонаблюдения

В Мангистауской области за девять месяцев текущего года количество зарегистрированных правонарушений снизилось на 4,5%, а преступлений — на 5,7%.
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