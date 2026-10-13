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Говорит Европа ⚡

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Владимир Корнилов: Зеленский решил вступить в предвыборную гонку в США

Владимир Корнилов: Зеленский решил вступить в предвыборную гонку в США

Почему истерика в Европе достигла такого накала после новостей о дизельном топливе? Как заявление немецкого депутата неожиданно поддержало позицию Трампа по выборам в Украине? Что именно заставило Бориса Джонсона назвать соглашение «отвратительным»? И чем выборная гонка в США может обернуться для киевского руководства? Паника в Европе: почему соглашение Трампа и Путина вызвало истерику у союзников… Читать далее: https://govorit.

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