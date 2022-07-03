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Сенатор Долгов выразил мнение, что Киев обязательно ответит за гибель мирных россиян в Белгороде

Сенатор Долгов выразил мнение, что Киев обязательно ответит за гибель мирных россиян в Белгороде

Член Совета Федерации Константин Долгов высказал точку зрения, согласно которой Киев обязательно ответит за гибель мирных россиян в городе Белгороде.

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