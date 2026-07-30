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Даже после самого успешного полёта Starship главный барьер остался: теплозащита всё ещё не готова к быстрому повторному запуску

Даже после самого успешного полёта Starship главный барьер остался: теплозащита всё ещё не готова к быстрому повторному запуску

Авторы анализа во главе с создателем теплозащиты Crew Dragon считают, что керамические плитки SpaceX позволяют безопасно возвращать корабль, но не обеспечивают его быструю и дешёвую повторную эксплуатацию13-й испытательный полёт Starship подтвердил заметный прогресс программы SpaceX: корабль успешно пережил вход в атмосферу, выполнил управляемый спуск и приводнение, а следующий запуск уже может включать выход на орбиту, вывод спутников и попытку возвращения к стартовой башне.

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