Даже после самого успешного полёта Starship главный барьер остался: теплозащита всё ещё не готова к быстрому повторному запуску

Авторы анализа во главе с создателем теплозащиты Crew Dragon считают, что керамические плитки SpaceX позволяют безопасно возвращать корабль, но не обеспечивают его быструю и дешёвую повторную эксплуатацию13-й испытательный полёт Starship подтвердил заметный прогресс программы SpaceX: корабль успешно пережил вход в атмосферу, выполнил управляемый спуск и приводнение, а следующий запуск уже может включать выход на орбиту, вывод спутников и попытку возвращения к стартовой башне.